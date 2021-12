Benfica mostra respeito a Lyon: «Continua a estar no Top 3 das melhores equipas do Mundo»

Muito respeito pelo Lyon, “que continua a estar no Top 3 das melhores equipas do Mundo”, e vontade de dar sequência ao “crescimento exponencial” que este tipo de competições possibilita. É este o objetivo traçado por André Vale, treinador-adjunto da equipa de futebol feminino do Benfica, que esta noite defronta o Lyon, em jogo da 5ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. As águias ocupam a 3ª posição, a 3 pontos dos lugares de apuramento e só um triunfo permitiria ao Benfica continuar a sonhar com a qualificação. Um objetivo demasiado ambicioso, pelo menos, pelas palavras do técnico encarnado. “Reconhecemos o favoritismo total ao Lyon, é uma equipa que continua a ser muito forte”, assume André Vale, prometendo, porém um conjunto que vai “dignificar a camisola do Benfica”.