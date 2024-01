Benfica no 7.º lugar do ranking mundial do futebol feminino da IFFHS

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou pela primeira vez o ranking mundial de futebol feminino de clubes e o Benfica surge na 7.ª posição, com 336 pontos. A lista é relativa ao ano de 2023 e baseada no desempenho dos clubes em provas nacionais e internacionais durante esse período.





O Barcelona (Espanha) lidera com 609 pontos, depois de ter conquistado a Liga dos Campeões, o campeonato e a Supertaça espanhola. As francesas do Lyon e as brasileiras do Corinthians completam o pódio.

Recorde-se que, na mais recente atualização do ranking de clubes da UEFA, o Benfica subiu um lugar e ocupa o 12.º posto.





Ranking mundial feminino de clubes da IFFHS (Top-10):



1.º Barcelona (Espanha, UEFA) - 609 pontos

2.º Lyon (França, UEFA) - 434 pts.

3.º Corinthians (Brasil, CONMEBOL) - 384 pts

4.º Chelsea (Inglaterra, UEFA) - 378

5.º Wolfsburgo (Alemanha, UEFA) - 371 pts.

6.º Real Madrid (Espanha, UEFA) - 348 pts.

7.º BENFICA (Portugal, UEFA) - 336 pts.

8.º Bayern (Alemanha, UEFA - 332 pts.

9.º Roma (Itália, UEFA) - 308 pts.

10º Häcken (Suécia, UEFA) - 300 pts.