Benfica no pote 4 para o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões

O Benfica vai estar no Pote 4 do sorteio de segunda-feira da fase de grupos da edição 2022/23 da Liga dos Campeões feminina de futebol, sabendo desde já que não poderá defrontar Zurique, Vllaznia e Roma.



As suíças, as albanesas e as italianas partilham o último pote com as encarnadas, num sorteio que terá como cabeças de série o Lyon, campeão em título, e Wolfsburgo, Chelsea e Barcelona, campeões de Alemanha, Inglaterra e Espanha, respetivamente.

O Benfica defrontará um destes conjuntos, sendo que poderá, assim, reencontrar as gaulesas, pelas quais foi goleado nos dois encontros do Grupo D de 2021/22, sempre por 5-0.

No caminho do onze de Filipa Patão também poderão voltar a estar, um ano depois, as alemãs do Bayern Munique (0-0 em casa, na estreia, e 0-4 fora), que compartem o Pote 2 com Paris Saint-Germain, Slavia Praga e Arsenal.

O sorteio marcado para a sede da UEFA, em Nyon, às 13:00 locais (12:00 em Lisboa), ainda atribuirá ao Benfica um conjunto do Pote 3, formado por Rosengard, Juventus, Real Madrid e St. Pölten, sendo que nenhum grupo poderá ter mais de uma equipa do mesmo país.

A fase de grupos da Champions feminina joga-se em 19 e 20 de outubro (primeira jornada), 26 e 27 de outubro (segunda), 23 e 24 de novembro (terceira), 7 e 8 de dezembro (quarta), 15 e 16 de dezembro (quinta) e 21 e 22 de dezembro (sexta).

Os dois primeiros de cada um dos quatro grupos rumam aos quartos de final (21 e 22 e 29 e 30 de março), seguindo-se as meias-finais (22 e 23 e 29 e 30 de abril) e a final, marcada para Eindhoven, nos Países Baixos, em 3 ou 4 de junho



Potes para o sorteio da fase de grupos:



Pote 1





Lyon, FrançaWolfsburgo, AlemanhaChelsea, InglaterraBarcelona, EspanhaParis Saint-Germain, FrançaBayern Munique, AlemanhaSlavia Praga, Rep. ChecaArsenal, InglaterraRosengard, SuéciaJuventus, ItáliaReal Madrid, EspanhaSt. Pölten, ÁustriaZurique, SuíçaVllaznia, AlbâniaBENFICA, PORTUGALRoma, Itália