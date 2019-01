Benfica oficializa contratação de defesa

A internacional brasileira Tayla é reforço da equipa de futebol feminino do Benfica, anunciou esta segunda-feira o clube da Luz, líder destacado na Série da 2.ª Divisão, na qual optou por participar na estreia."Estou muito feliz por estar no Benfica, é um clube enorme, muito conhecido no Brasil e no mundo inteiro. Espero ajudar a equipa e quero fazer parte desta grandeza que é o clube", disse Tayla, em declarações à BTV.A defesa central, de 26 anos, chega ao Benfica proveniente do Santos, e no currículo tem a conquista de uma Copa América, pela seleção brasileira, uma Taça do Brasil e dois campeonatos.O Benfica conta no seu plantel igualmente com duas centrais internacionais portuguesas, Sílvia Rebelo e Raquel Infante, esta última contratada no final de dezembro, antes da lateral brasileira Yasmim Ribeiro, anunciada na quinta-feira.Na Série D da segunda divisão, o Benfica lidera com 36 pontos, mais seis do que o Sporting B, com 12 vitórias em 12 jogos, e um total de 215 golos marcados e nenhum sofrido.