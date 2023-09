Benfica quer Gudmundsdóttir

O Benfica está em vias de contratar Svava Gudmundsdóttir, atacante 29 vezes internacional pela Islândia, que, aos 27 anos, representa as norte-americanas do Gotham FC. As águias, recorde-se, já se tinham reforçado com a guarda-redes Lena Pauels – decisiva na conquista da Supertaça –; a ala Paige Almendariz; as centrocampistas Marie Alidou, Anna Gasper e Laís Araújo e a atacante Andrea Falcón. O Sporting também investiu e foi buscar as defesa Andrea Norheim, Mariana Rosa e Gabriela Vinhas; as centrocampistas Olivia Smith e Fátima Pinto – um regresso ao clube – e a atacante Jacynta Gala. Já Melisa Hasanbegovic trocou as leoas pelo Sp. Braga.