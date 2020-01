Benfica rescinde contrato com Geyse Ferreira

O Benfica informou, esta sexta-feira, a rescisão de contrato com Geyse Ferreira, internacional brasileira que chegou à Luz no último defeso.





De acordo com o comunicado emitido através do site oficial do clube, a avançada canarinha deverá prosseguir a carreira no Madrid Club de Fútbol Femenino, emblema que já tinha representado na época 2017/18."Geyse fica associada ao grupo profissional de futebolistas que conquistou, logo no arranque do projeto, a Taça de Portugal, o Campeonato Nacional da Segunda Divisão e a Supertaça. Obrigado, Geyse", pode ler-se na nota publicada no site das águias.