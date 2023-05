Benfica sagra-se tricampeão nacional de futebol feminino

O Benfica sagrou-se este domingo tricampeão nacional de futebol feminino, ao vencer o Valadares, por 2-0, no Complexo Desportivo de Valadares, em Vila Nova de Gaia.Num jogo em que as águias estiveram no controlo das operações, a 1.ª parte foi algo morna, mas um remate de longa distância de Lúcia Alves, aos 30', chegou para colocar o Benfica na frente do marcador. Erin Seppi, guarda-redes da equipa da casa, ficou bastante mal na fotografia.Na 2.ª parte, as substituições de Filipa Patão surtiram efeito e as águias foram avassaladoras, acumulando vários remates. Ainda assim, foi preciso esperar pelo minuto 76 para ver o segundo golo do Benfica, num belo remate cruzado de Kika Nazareth. Em cima do apito final, Marta Cintra ainda desperdiçou um penálti e o resultado não sofreu mais alterações.O Benfica revalida assim o título conquistados nas duas últimas épocas, quando ainda faltam disputar mais duas jornadas.