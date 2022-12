Benfica sobe quatro posições no ranking da UEFA

O Benfica ocupa o 23.º lugar na mais recente atualização do ranking de clubes da UEFA para o futebol feminino.

Relativamente à anterior classificação, de final de outubro, as bicampeãs nacionais subiram quatro posições, já que ocupavam o 27.º posto. O ranking é liderado pelas francesas do Lyon, seguidas de Barcelona (2.º) e PSG (3.º).





Para esta subida contribuiu, decisivamente, a prestação da equipa de Filipa Patão na atual edição da Liga dos Campeões, que terminou na quarta-feira, com. As águias conseguiram a melhor prestação de sempre na prova, com seis pontos conquistados, fruto de duas vitórias sobre as suecas do Rosengard, num grupo que contou ainda com a presença do Barcelona.

Refira-se que, no final da época passada, o Benfica ocupava o 37º lugar e em 2020/21 figurava no 70.º posto do ranking.