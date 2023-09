Benfica-Sporting bate recorde de audiências no futebol feminino em Portugal

A Supertaça entre Benfica e Sporting, em Aveiro, que as águias venceram no desempate por penáltis, tornou-se no jogo de futebol mais visto de sempre em Portugal, revela esta quinta-feira a FPF.

Com transmissão na TVI, a partida teve audiência média de 1,045 milhões de espectadores, sendo que ao longo do encontro, que durou cerca de três horas, mais de 2,7 milhões de pessoas passaram pelo canal.

O share foi de 23,4% e o momento mais visto do dérbi aconteceu às 22h43, altura em que se disputava o desempate por penáltis da final: estavam a ver a TVI 1,546 milhões de pessoas, correspondente a 36% de share.



De resto, o Benfica-Sporting foi o programa de televisão mais visto em Portugal na quarta-feira e contribuiu de forma decisiva para que a TVI ganhasse o dia e o prime time. A Supertaça feminina passou a ser o 31.º programa de televisão mais visto em 2023 e, em termos de jogos de futebol feminino, superou os 768 mil espectadores de audiência média registada no Holanda-Portugal, no Euro'2022.



Fernando Gomes destaca o registo. "É o reconhecimento do crescimento do futebol feminino em Portugal", diz o presidente da FPF, notando que surge "depois de outros sinais muito positivos registados no passado recente, nomeadamente em jogos da Seleção Nacional".



O líder da FPF salienta ainda "o empenho de clubes, associações, treinadores e jogadoras no crescimento e promoção do futebol feminino", além de lembrar que "estes resultados só são possíveis porque do lado das televisões existe hoje vontade de apostar numa atividade que já é capaz de juntar milhares de pessoas nos estádios".