Benfica vence Valadares e continua na liderança da Liga BPI

O Benfica venceu este domingo o Valadares (3-0) em jogo a contar para a 10.ª jornada da Liga BPI e continua na frente do campeonato com mais dois pontos do que o Sporting.Na primeira parte, Kika Nazareth (23’) inaugurou o marcador após assistência de Lúcia Alves e, aos 39 minutos, Ana Seiça, que cumpriu o jogo 100 ao serviço das encarnadas, viu vermelho direto. Em cima do intervalo, Kika (45’) fez um chapéu à guarda-redes visitante e ampliou a vantagem do Benfica. Na segunda parte, Jéssica Silva, que regressou aos relvados após lesão a contraída em dezembro a representar a Seleção Nacional, selou o resultado em 3-0. Nota ainda para as saídas por lesão de Lúcia Alves e Kika Nazareth.Nos outros jogos o dia, o Marítimo goleou o Länk Vilaverdense (5-0) no Estádio dos Barreiros e o Sp. Braga também alcançou uma vitória expressiva no terreno do Damaiense.