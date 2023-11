Bernardo Coelho: «Gala das Campeãs vai ser a oportunidade de darmos visibilidade às jogadoras que lutam pelo futebol feminino»

Mariana Coelho, jogadora do Estoril e técnica superior na Câmara Municipal de Cascais, e Bernardo Carvalho, marketing manager na 'Unilever', estiveram à conversa comsobre a Gala das Campeãs que se vai realizar no dia 27 de novembro. Mariana e Bernardo acreditam que será um evento importante para provomer o futebol feminino em Portugal e homenagear as mulheres que jogam futebol."O futebol feminino está a ser cada vez mais valorizado e é sempre vantajoso que qualquer entidade esteja associada a uma organização destas porque estamos a valorizar a mulher e a traçar um caminho que ainda não tinha sido feito: a realização de uma gala. Ainda para mais, sendo em Cascais, nós enquanto Câmara não podíamos não estar associados porque o desporto feminino é cada vez mais importante"."Poder estar a apoiar a organização desta gala sendo jogadora é muito gratificante porque consigo aliar as minhas duas paixões. Eu adoro jogar futebol, mas também adoro o meu trabalho na Câmara. Conseguir estar nestas duas vertentes na organização desta gala tem sido muito importante porque também posso trazer um ‘Know-How’ para esta organização"."A 'Unilever' procura ter um papel ativo na sociedade e desmistificar questões como a desigualdade. Não haveria melhor forma de valorizar o futebol feminino do que juntar as duas marcas que enaltecem o desporto. Há aqui um casamento perfeito. A Linic é uma marca que desmistifica o conceito da caspa e que assina como ‘Não há nada a esconder’. É esta a mensagem que queremos passar para as atletas. De uma forma metafórica: ‘livra-te da caspa, livra-te das dúvidas, livra-te dos entraves que tenhas para o teu desempenho profissional’. No fundo é: ‘marca golos sem quaisquer entraves’. A Rexona é a marca que acredita no poder do movimento para transformar positivamente a confiança de todos. É esta a mensagem, sobretudo de superação, que eu também quero passar para as atletas. A gala vai ser a oportunidade de darmos o máximo de visibilidade a estas guerreiras que lutam todos os dias e que nem sempre têm atenção"."Acho que vai ser muito bom. Há uns anos seria impensável equacionar fazer uma gala como esta. É um bom ponto de partida para que no futuro uma marca do futebol feminino. É uma iniciativa incrível. Fiquei muito contente quando soube. Espero que a gala venha para ficar e que se realize durante muitos anos para que o futebol e o futsal feminino continuem a ser impulsionados e valorizados"."São muito boas. Vai ser incrível. É uma ótima rampa de lançamento para passarmos as mensagens que temos transmitido através de jogadoras, de meios como oe de marcas e instituições. Que mais participantes venham e patrocinadores se juntem para enaltecer aquilo que é uma mensagem que está cada vez mais a ser acarinhada. Ainda existe um campo ainda por explorar. Acho que o futuro é muito risonho. Os primeiros passos já foram dados, mas ainda há muitas bolas para chutar. Estamos todos num ótimo caminho. Quero muito que venha esta gala. Vai ser espetacular"."Não tenhas medo. Tu consegues tudo. Não pode haver medo nenhum de praticar um desporto que hoje em dia infelizmente ainda é visto como um desporto de homens. As oportunidades estão cá. Há pessoas a ver. Não tenhas medo e arrisca. O desporto é uma escola de aprendizagem muito grande e acho que qualquer menino ou menina deveria praticar desporto, não falo apenas do futebol. É uma escola que nos dá valores que nos vão acompanhar e guiar pela vida fora".: "Agarrem-se às oportunidades, não se encostem à sombra da bananeira porque a montanha já foi maior. Reparem que todo o histórico e todo o legado deixado por estas atletas está a proporcionar-lhes uma quebra de barreiras físicas, emocionais e de estereótipos".