Bernardo Ribeiro com discurso emotivo na Gala das Campeãs: «Desculpem e obrigado»

Bernardo Ribeiro apresentou-se com um discurso emotivo e pessoal na Gala das Campeãs, que decorre no Salão Preto e Prata, no Casino Estoril. Perante uma plateia repleta de caras bem conhecidas do futebol feminino e não só, o diretor de Record usou as palavras "desculpem" e "obrigado" para pontuar uma intervenção marcante."Boa noite a todas e todos. De jogadores a presidentes. De roupeiros a treinadores. Estou aqui para vos dizer essencialmente duas coisas. A primeira é a palavra desculpa, a segunda é obrigado. Passo a explicar a primeira. O Record entrevistou na semana passada uma conhecida jogadora do futebol feminino. O meu diretor adjunto alertou-me para os comentários que estavam no site e como sabia da relação familiar foi-me avisando. Dizia: 'não te irrites, não vale a pena'. Vou repetir algumas coisas que eu li. Portugal tem de saber. O que é que eu li? 'Hoje estás toda boa, 'até falas bem, deves ter ido à escola', 'gostava de te ver a fazer uma sopa com feijão', 'agora têm a mania que são vedetas, vão é aprender a cozinhar', 'a menina que vá aprender a trabalhar na passerelle, mas sem roupa', 'queria um poster dela mas nua'. Talvez por ser pai de 3 rapazes, o que não desculpa nada, liguei pouco ao machismo. Ignorei, olhei para o lado e relativizei. Mas hoje também sou pai de um jogador de futebol. Vocês passaram pelo dobro. Podíamos ter feito muito mais. Prometo que acabou aqui, aceitem as minhas desculpas. É pouco, sei que é pouco. Mas são sentidas.O obrigado é mais fácil. No Mundial fizeram-me sonhar. Aquele poste ficou a um danoninho de imitar lance do Éder. Foi bonito, fantástico. Vocês são fantásticas. Não deixem ninguém dizer-vos o contrário. O Record organizou a primeira gala do futebol feminino. Fica o muito obrigado. Obrigado Câmara Municipal de Cascais, FPF, Rexona, Linic, Sindicato de Jogadores e outros parceiros que se queiram juntar nesta luta e a vocês todas. Mais uma vez, desculpem e obrigado."