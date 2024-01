Brasileira Marta tem plano definido: «Quero estar nos Jogos Olímpicos»

A brasileira Marta foi homenageada pela FIFA. O seu nome passou a figurar no troféu entregue à autora do golo mais bonito do ano, algo que deixou a jogadora de 38 anos radiante naquele que pode ser o seu último ano como profissional. Mas ainda há objetivos para cumprir. Marta, que alinha no Orlando Pride desde 2017, quer estar nos Jogos Olímpicos de Paris e depois pensará se arruma ou não as botas.

"Saio daqui muito motivada. Quero jogar mais uma vez as Olimpíadas e depois disso vamos encontrar as respostas, se vou seguir ou se vou parar...", iniciou.

"Este ano será primordial para que tenha noção do que quero fazer. Quando acabar a temporada vou ter algumas respostas para aquilo que não tenho agora. Pela minha idade, muita gente já me reformou algumas vezes", rematou.