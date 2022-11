Brenda Pérez e Andreia Faria com ambição para o dérbi

Sporting e Benfica defrontam-se hoje em Alcochete, num dérbi que pode deixar as campeãs nacionais com uma vantagem de seis pontos sobre o rival ou permitir às leoas redimirem-se do desaire frente ao Sp. Braga e quebrarem a invencibilidade das encarnadas. Fome de ganhar é algo que Andreia Faria e Brenda Pérez partilham na antevisão ao dérbi. "Podemos esperar uma equipa com muita ambição de vencer", referiu a centrocampista do Benfica à BTV, desvalorizando a posição do Sporting. "Não olhamos para as posições dos adversários na tabela. Queremos chegar ao fim do campeonato sempre com os três pontos em todos os jogos e é isso que vamos tentar fazer neste jogo", afirmou Andreia Faria.

Para Brenda Pérez "todos os jogos são especiais". "Vamos enfrentar uma grande equipa. O dérbi é sempre importante e vamos entrar para ganhar", realçou a centrocampista aos canais leoninos, antes de assegurar que a derrota diante do Sp. Braga "já é passado". "As grandes equipas são as que se levantam logo depois de momentos como estes e sabemos quais foram os nossos erros e más decisões." A espanhola considera que o resultado no dérbi não será decisivo nesta fase, pois há "muita época pela frente".