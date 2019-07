Canal 11 transmite jogos do Sp. Braga na qualificação para a Champions

O canal 11, que arranca a 1 de agosto, vai transmitir os três jogos da equipa feminina do Sp. Braga na qualificação para a Liga dos Campeões, segundo informou esta quarta-feira a FPF no seu site oficial. As partidas com Apollon (Chipre), Sturm Graz (Áustria) e Rigas Futbola Skola (Letónia) acontecem entre 7 e 13 de agosto, na Letónia.





António Salvador, presidente do Sp. Braga, salientou a importância da transmissão para a modalidade: "É uma excelente notícia e um marco histórico, permitindo que todos possam acompanhar o percurso da nossa equipa em Riga, que se espera que seja marcante para o futebol feminino português. Congratulo o Canal 11 por garantir os nossos três jogos nesta fase de grupos e pela importância que dá ao Sp. Braga e à sua equipa feminina para um momento marcante do lançamento da estação, que felicito e espero que seja um meio privilegiado para a divulgação do futebol nacional".Por seu lado, Nuno Santos, diretor do 11, reiterou que o canal "nasce para mostrar o futebol que nunca chega à televisão": "E nasce, com toda a certeza, para mostrar o futebol feminino que não é apenas um movimento desportivo, é hoje uma afirmação social. Começamos bem. Começamos com o Braga na Champions."