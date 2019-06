Carlota Cristo renova contrato com o Benfica

A futebolista Carlota Cristo renovou contrato com o Benfica, após a época de estreia do futebol feminino do clube e quando está assegurada a subida à primeira divisão, anunciou o emblema encarnado."Estou muito feliz por ter renovado com o Benfica, sendo ele um grande clube e o meu clube de coração. Estou aqui para continuar a aprender e ajudar o Benfica", disse a avançada, de 21 anos, em declarações à BTV.A renovação de Carlota Cristo acontece um dia depois de o clube ter também avançado com o prolongamento de contrato com a cabo-verdiana Evy Pereira, e num momento em que forma o plantel já para a próxima época.O Benfica, treinado por João Marques, assegurou a subida e a conquista da Taça de Portugal, e fecha a temporada em 16 e 23 de junho, com os dois jogos que vão decidir o campeão da II Liga frente ao Sporting de Braga B, vencedor da zona norte.