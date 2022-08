Carlyn Baldwin chegou o mês passado mas acertou a rescisão com o Benfica

Carlyn Baldwin não fica no Benfica. A médio norte-americana, de 26 anos, havia assinado pelas águias em julho até 2024 mas as águias comunicaram o fim da ligação contratual."O Sport Lisboa e Benfica informa que terminou a ligação profissional com a futebolista norte-americana Carlyn Baldwin. A rescisão contratual acontece por mútuo acordo. Votos de boa sorte para o futuro, Carlyn!", pode ler-se na curta nota.A futebolista que em 2021/22 alinhou no Torreense cumpriu apenas um jogo, na Supertaça ante o Sp. Braga, troféu que o Benfica ganhou na final ante o Sporting.