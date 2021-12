Carole Costa e o jogo com o Bayern: «Queremos ter bola e mostrar a nossa identidade»

O Benfica fecha amanhã a inédita participação na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina frente ao Bayern, na Alemanha, para a 6ª e última jornada do grupo D. Depois do empate (0-0) com as germânicas, no Seixal, logo na ronda inaugural, as águias querem pelo menos repetir esse resultado, como garantiu esta terça-feira Carole Costa."Fizemos um bom jogo contra o Bayern. Queremos repetir ou fazer melhor. Elas querem mostrar que foi um deslize contra nós, mas queremos mostrar a nossa identidade para os nossos adeptos ficarem orgulhosos. O Bayern é uma equipa que quer ganhar todos os jogos. É normal, é a mentalidade das equipas de topo. Mas tudo vamos fazer para contrariar isso. Fizemos um bom percurso nesta fase de grupos. Vamos continuar a querer ter bola, a mostrar a nossa raça benfiquista e o que temos a fazer é mostrar o que fizemos até agora", afirmou a defesa, em conferência de imprensa."A nossa equipa está a crescer, tem uma união muito forte. Sabemos das dificuldades que vamos ter na Alemanha, mas queremos contrariar essas adversidades. Tenho a certeza de que, com a nossa união de grupo e com a nossa identidade, podemos ganhar ao Bayern. Se vai acontecer ou não, não sabemos. Mas vamos fazer de tudo para isso acontecer", acrescentou.Note-se que o Benfica tem 4 pontos após 5 jogos. Além do empate com o Bayern, a equipa portuguesa foi à Suécia derrotar o Hacken, por 2-1. Lyon (12 pontos) e Bayern (10 pontos) estão apurados para a fase seguinte, mas com o primeiro lugar ainda em aberto.