Carole Costa: «Temos continuado a melhorar época após época»

Uma das mais experientes do plantel e um dos esteios da solidez apresentada pelo Benfica ao longo da época, a central Carole Costa não escondeu a satisfação por mais uma temporada recheada de troféus, sublinhando que é essa ambição que guia o trabalho do grupo."Estamos muito felizes. É para isto que trabalhamos todos os dias. Culminar com este título depois de todo o nosso esforço ao longo da temporada, só podemos estar contentes, por todas as coisas boas e também pelo que correu menos bem, porque é isso que nos faz crescer. Felizes pelos três títulos esta época", disse a internacional portuguesa, em declarações a Record, à margem da visita do grupo de trabalho à casa do Benfica de Vila Nova de Gaia, após a conquista do tricampeonato.Questionado sobre o domínio das águias a nível interno, a defesa destacou três fatores: "União, consistência e o trabalho. Friso esta última, porque sem trabalho não há maneira de conseguirmos os objetivos. Certamente que com estes ingredientes vamos ser mais felizes no futuro. Trabalhámos sempre no máximo e acho que é esse o segredo."Alinhada com o discurso das colegas de equipa, Carole Costa destacou a aposta da direção no futebol feminino e o desejo de fazer ainda melhor na próxima época. "A direção tem apoiado cada vez mais o futebol feminino e nós sentimos isso, o que se acaba por refletir em títulos. Época após época, temos estado cada vez melhor e é isso que vamos transportar para a próxima temporada. Queremos fazer melhor na Liga dos Campeões e conquistar todos os títulos nacionais, porque este ano fugiu-nos um. Este ano fizemos muito melhor do que no anterior e é preciso frisar isso", salientou.Com três títulos conquistados e autora do golo que apurou Portugal para o Mundial de 2023, a época dificilmente poderia ter sido melhor, mas a central não deixou passar em claro a eliminação da Taça de Portugal. "A época não foi perfeita, mas esteve muito perto disso. Tanto no clube como na seleção. Fica um sabor agridoce por não termos conseguido ir ao Jamor. Será um objetivo para a próxima época", concluiu.