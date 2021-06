Carolina Mendes e Patrícia Morais assinam pelo Sp. Braga

Carolina Mendes e Patrícia Morais foram anunciadas esta segunda-feira como reforços da equipa feminina do Sp. Braga para a próxima temporada. As duas internacionais portuguesas, que chegam provenientes do Sporting, acrescentam experiência à formação minhota.





"Tenho várias colegas aqui que já jogaram comigo. Estou ansiosa para começar a época, para conhecer melhor o clube por dentro. Vai ser um desafio novo na minha carreira", começou por dizer aos meios do clube, a avançada, que conta com passagens por clubes em Espanha, Itália, Rússia, Suécia e Islândia e já soma 97 internacionalizações por Portugal, tendo apontado 19 golos pela equipa das Quinas."Sabemos que o Braga luta por títulos e é isso que procuro. Não vai faltar empenho e dedicação. Tudo o que tiver, vou deixar em campo e espero contribuir para as vitórias e conquistas do Sp. Braga", prometeu.Já Patrícia Morais, que conta com 69 jogos pela seleção nacional portuguesa e quase uma dezena de títulos nacionais, agradeceu ao emblema minhota pela oportunidade e revelou o que a convenceu a rumar ao norte do país."Queria agradecer pela oportunidade. O Sp. Braga tem vindo a crescer e foi isso que me fez vir para aqui: a mentalidade vencedora do nosso presidente. Serei mais uma para ajudar o clube a alcançar os objetivos. Sou uma jogadora com muita ambição. Não desisto de nada. Num clube grande como o Sp. Braga temos de entrar em todos os jogos e competições para ganhar. Essa é a nossa mentalidade", enalteceu a guarda-redes de 28 anos.