Catarina Amado renova contrato com o Benfica até 2025

Catarina Amado renovou contrato com o Benfica até junho de 2025, anunciou o clube da Luz através dos órgãos oficiais. A jovem lateral-direita, de 21 anos, veste de encarnado desde 2019 - depois de três temporadas no Estoril - e foi uma das indiscutíveis do plantel em 2020/21.





"Podem esperar muita dedicação e trabalho, vou honrar sempre a camisola do Benfica. Cresci 'vermelho e branco' e podem esperar de mim todo o empenho possível", disse a internacional portuguesa, em declarações à BTV.Antes de Catarina Amado, recorde-se, o Benfica já havia anunciado a renovação da avançada canadiana Cloé Lacasse (até 2024), melhor marcadora da equipa na época que agora terminou - com 22 golos.No que respeita a saídas, é certo que Darlene, melhor marcadora da (curta) história da equipa feminina do Benfica, com 137 golos, não irá vestir de encarnado em 2021/22.