«Chamou-lhes p... e retardadas»: o chocante relatório sobre abusos 'sistemáticos' no futebol feminino nos EUA

A Liga Feminina de Futebol Profissional dos Estados Unidos é palco de abusos sistemáticos às jogadoras a todos os níveis, algo que tem sido ignorado repetidamente pelas instâncias máximas, conforme aponta um relatório pedido pela Federação de Futebol dos Estados Unidos (USSF).A investigação, levada a cabo pelo escritório de advogados 'King & Spalding' dá conta de um panorama em que o abuso verbal e emocional das jogadoras de futebol e o comportamente sexual inadequado ultrapassam os limites do treino "duro" e são habituais desde as camadas jovens às seniores.Nas quase 200 entrevistas a jogadores retiradas e no ativo, treinadoras, donos de clubes ou funcionários, foram apontadas táticas manipuladoras que revelam mais abuso de poder do que propriamente estratégias para melhorar o jogo. Há ainda um padrão preocupante de comentários sexuais, toques indesejados ou relações sexuais coercitivas, ou seja, com uso à força ou violência.No documento de 36 páginas é apontada responsabilidade às equipas, à Liga e à Federação, já que "não só falharam sistematicamente na hora de responder adequadamente às queixas dos jogadores e sinais de abuso, mas também na hora de estabelecer medidas de prevenção e tratamento".Só assim os treinadores que praticaram estes abusos passaram de equipa em equipa e ainda tiveram direito a comunicados de imprensa em que os clubes lhes agradeciam pelos serviços prestados.De forma a ilustrar a gravidade da situação, este documento centra-se em três treinadores: Paul Riley, Rory Dames e Christy Holly. Ainda assim, lembra que, na época passada, cinco das dez equipas da referida liga despediram os treinadores após receberem queixas das jogadoras.No caso de Rory Dames, algumas jogadoras do Eclipse Select Soccer Club recordam que o técnico lhes chamou "putas", "retardadas" ou "cu gordo" e ainda "pisou a linha das relações sexuais em várias ocasiões". De acordo com referido documento, o técnico criou um ambiente hostil com abusos verbais durante os jogos dos Chicago Red Stars.A investigação sustenta que, "no geral", os clubes, a Liga a USFF parecem ter 'esquecido' a segurança e bem-estar das jogadoras e preferido evitar um escândalo, devido às consequências jurídicas de um possível litígio com os treinadores e o que de mal poderia dizer a imprensa.Normalizar certos comentários sexistas e abusos verbais e emocionais como parte de um "treino duro", assim como relações íntimas entre treinadores e jogadoras, contribuíram para perpetuar estes comportamentos, segundo a mesma fonte. E depois ainda há as represálias temidas pelas jogadoras. "Como em qualquer liga profissional, elas simplesmente querem jogar e maximizar as suas possibilidades de serem convocadas para a seleção", aponta ainda a investigação.Para corrigir esta situação, as recomendações sugeridas são conseguir ter uma maior transparência, criar um regulamento claro que defina os comportamentos inadequados e permita às jogadoras expor as suas preocupações.