Chandra Davidson assina pelo Sporting

Chandra Davidson é a terceira cara nova da equipa feminina do Sporting para a temporada 2021/22. A avançada canadiana, de 23 anos, assinou por uma temporada depois de se ter destacado no Torreense na época transata e juntou-se a Diana Silva (ex-Aston Villa/Inglaterra) e Ana Teles (ex-Sp. Braga).





"De onde sou [Stoney Creek, Hamilton, Canadá], há muitas pessoas que são grandes adeptos do Sporting. É um grande clube do qual ouvi falar ao longo do meu crescimento. Nunca pensei jogar por um grande clube como o Sporting. A minha família adora o Sporting e sabia exatamente do que eu estava a falar quando lhes contei", disse a atacante, em declarações aos meios oficiais dos leões.A nova camisola 10 do Sporting chegou a Portugal em 2020 para representar o Torreense e antes já havia vestido a camisola do Indiana University Bloomington, nos Estados Unidos. Em 2020/21 marcou oito golos em 19 jogos pelo emblema de Torres Vedras.