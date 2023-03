Chelsea bate Lyon de Sónia Bompastor nos penáltis e avança para as 'meias' da Champions feminina

O Chelsea eliminou esta quarta-feira o Lyon de Sónia Bompastor nos penáltis (1-2, 4-3 pen.), na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina, assegurando a presença na próxima fase da competição milionária.As francesas levaram a melhor no período regulamentar, com um golo da canadiana Vanessa Gilles (77'), mas a desvantagem da primeira mão - perderam em casa por 0-1 - levou o encontro para o prolongamento.Na meia hora que se seguiu de jogo, as duas equipas marcaram. Sara Dabritz (110') colocou as francesas pela primeira vez na frente da eliminatória, mas tudo mudou já perto do apito final, quando Maren Mjelde, já com oito minutos para lá do período máximo (120'+8), voltou a deixar tudo empatado de penálti.O encontro seguiu para a 'lotaria' dos penáltis e, nesse particular, foram as londrinas que levaram a melhor (4-3).Com este resultado, o Chelsea apurou-se para as meias-finais da Liga dos Campeões feminina, onde discutirá com o Barcelona o acesso à final da competição, agendado para 3 de junho, em Eindhoven (Holanda).