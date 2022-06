Cláudia Neto assina pelo Sporting

É a 'bomba' do mercado no futebol feminino em Portugal até ao momento. Cláudia Neto está de regresso e para representar o Sporting. A cerimónia de apresentação ocorreu no estádio José Alvalade.A jogadora, de 34 anos, internacional portuguesa em 136 ocasiões, regressa ao nosso país depois de ter estado 14 anos a jogar no estrangeiro. A antiga capitã da seleção nacional, que se retirou dos compromissos internacionais em 2021, chega a Alvalade vinda da Fiorentina, clube que representou nas últimas duas temporadas.Diante dos jornalistas presentes, Cláudia mostrou-se agradecida ao clube leonino pela oportunidade dada. "Estou muito feliz, sempre quis voltar e o Sporting deu-me essa chance. Vou poder continuar a desfrutar do futebol e ao mesmo tempo continuar a ser profissional. Vou dar tudo por esta camisola e estou aqui para ganhar títulos".O Sporting não revelou a duração do vínculo contratual.