Cláudia Neto em 97.º em lista de melhores futebolistas do mundo em 2019

A internacional portuguesa Cláudia Neto, a jogar nas alemãs do Wolfsburgo, é a única lusa na lista das 100 melhores futebolistas do mundo para o jornal The Guardian, que esta sexta-feira revelou todos os nomes relativos a 2019.

Para a centrocampista do Wolfsburgo, esta colocação representa uma queda de 22 lugares, depois de ter sido 75.ª posicionada na tabela de 2018, elaborada pelo jornal britânico em parceria com o The Offside Rule.

Num texto que acompanha os principais dados da portuguesa de 31 anos, é destacada a quarta presença consecutiva no 'ranking' e o facto de ser "a melhor de Portugal", lembrando como tem "acrescentado golos" ao seu jogo nos últimos meses.

"A capacidade para controlar jogos mostra por que o Wolfsburgo quis tanto contratá-la, mas é uma pena que talvez não possamos ver a qualidade de Neto no palco mundial de forma frequente, porque continua a ser uma das jogadoras mais subvalorizadas", acrescentam.

A lista é encabeçada pela australiana Sam Kerr, dos Chicago Red Stars, seguida pela inglesa Lucy Bronze, jogadora do ano para a UEFA e campeã europeia pelo Lyon, e pela vencedora da Bola de Ouro Megan Rapinoe, campeã do mundo pelos Estados Unidos.