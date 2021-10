Cloé Lacasse após goleada frente ao Lyon: «No Seixal vai ser diferente»

Cloé Lacasse foi uma das jogadoras mais inconformadas nesta partida com o Lyon e, apesar da desilusão pela derrota, mostrou-se confiante. "Jogámos contra uma das melhores equipas do Mundo, senão a melhor, e, mesmo assim, mostrámos o que é o Benfica e tentámos praticar o nosso futebol. No Seixal vai ser diferente! Com o apoio dos benfiquistas vamos mostrar que temos capacidade para ser uma das melhores equipas do grupo e que vamos lutar pelo apuramento", frisou.

Já André Vale, adjunto de Filipa Patão, salientou que o mais importante é acreditar no projeto. "Estamos no Benfica e não podemos entrar com expectativas baixas mas temos de ver isto como uma aprendizagem. Este projeto tem quatro anos e já estamos aqui. Por isso, imaginem o que vamos conseguir fazer daqui a outros quatro", referiu o técnico.