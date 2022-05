Cloé Lacasse e o apoio dos adeptos do Benfica: «Ajudaram-nos muito e este título também é deles»

A cumprir a terceira época no Benfica, Cloé Lacasse é uma das principais figuras da equipa que no domingo conquistou o bicampeonato nacional de futebol feminino ao bater o rival Sporting (3-1) no Estádio da Luz. A avançada canadiana reconheceu esta quarta-feira, numa sessão de autógrafos promovida pelo clube, que o apoio dos adeptos foi fundamental para mais uma conquista."Depois do jogo foi uma atmosférica fantástica, mas hoje podemos ter um contacto mais pessoal com os adeptos. Marcámos cedo e os adeptos apoiaram-nos desde o início, até quando íamos para o estádio. Ajudaram-nos muito e o título também é deles", disse a jogadora de 28 anos, assumindo que a diferença de culturas no plantel não é um problema e que há muita qualidade e futuro para o futebol feminino em Portugal."Temos diferentes mentalidades. Eu aprendo com elas e elas aprendem comigo. Portugal tem jogadoras muito técnicas e vai ter oportunidade de jogar o Europeu, onde se poderá ver todo o talento que têm. Onde joguei no passado centravam-se nas habilidades físicas, em ser forte e rápido. Aqui é mais na habilidade técnica e Portugal percebe que o futuro do futebol feminino não pode ser só físico. O jogo está a evoluir a um ritmo muito rápido e é importante contar com jogadoras mais completas", afirmou a camisola 20 das águias.Depois de cinco anos na Islândia, antes de chegar a Portugal na época 2019/20, a canadiana não esconde a paixão que já nutre pelo nosso país e até revela alguns segredos... gastronómicos. "Sem dúvida que adoro o estilo de vida aqui! Mas como não? As praias, o sol… esta cidade [Lisboa] é tão bonita e tem vários pontos de arquitectura. Até a comida! Sou grande fã de bacalhau e faço o meu próprio bacalhau, que é ‘Bacalhau à Cloé’. E atenção que só algumas pessoas especiais experimentaram e gostaram (risos)!", contou.Num balanço à atual temporada, na qual soma 19 golos em todas as provas pelo Benfica, a avançada sublinha que o objetivo mais importante, a conquista do campeonato, foi conseguido, mas lembra o percurso na Liga dos Campeões. "No início da época tivemos muitas coisas a acontecer, logo com a Liga dos Campeões, onde queríamos ser bem sucedidas. Claro que olhámos para as outras competições, mas o principal objetivo era vencer a Liga BPI. É difícil,é uma época longa, muitas de nós jogámos pela primeira vez tantos jogos numa época por causa da Champions. E foi a primeira vez que uma equipa portuguesa chegou tão longe. Aprendemos muito ao longo do ano e conseguimos ganhar a Liga. Estamos a festejar mas depois é descansar, recarregar baterias e voltar para ganhar mais", concluiu.