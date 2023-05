Cloé Lacasse eleita a melhor da Liga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cloé Lacasse foi eleita pelo Sindicato dos Jogadores como a melhor jogadora da Liga BPI 2022/23. A avançada canadiana do Benfica, de 29 anos, recebeu 26,14% dos votos, superando a colega de equipa Kika Nazareth (14,18%) e Bia Meio-metro, dianteira do Sp. Braga, que obteve 11,58% das preferências.Esta distinção resultou da escolha dos 12 treinadores do principal escalão de futebol feminino em Portugal e da votação online.