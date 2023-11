Cloé Lacasse ganha prémio de melhor jogadora do ano: «Agradeço ao Benfica pelo constante apoio»

Cloé Lacasse venceu o prémio de melhor futebolista do ano em Portugal na Gala das Campeãs. A ex-jogadora do Benfica, que representa agora o Arsenal, não esqueceu o passado no clube da Luz, a quem agradeceu."Esta distinção tem um enorme significado, sobretudo tendo em conta o enorme progresso no apoio ao futebol feminino que tem havido em Portugal nos últimos anos. Quero fazer um agradecimento especial à minha família, às minhas colegas e, claro, ao Benfica pelo constante apoio", referiu numa mensagem em vídeo, tendo sido representada na gala por Pauleta, centrocampista das encarnadas."Verdadeiramente emocionada e agradecida por este prémio tão prestigiante", a internacional canadiana, de 30 anos, recordou a importância das pessoas e entidades a quem agradeceu e lembrou que o prémio é muito mais do que uma distinção individual."Os seus contributos foram decisivos para ajudar-me a realizar inúmeros sonhos durante os meus anos em Portugal. Este prémio não é pessoal, mas um testemunho do esforço coletivo que conduz ao crescimento do futebol feminino no país. Obrigado a todos pelo apoio e motivação. Sinto-me honrada", frisou.