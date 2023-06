Cloé Lacasse oficializada no Arsenal: «Quero avançar para o próximo nível»

O Arsenal oficializou esta quinta-feira a contratação de Cloé Lacasse, ex-avançada do Benfica, tal como Record já avançara. A internacional canadiana, que esteve no clube da Luz por quatro épocas, não escondeu o entusiasmo e a satisfação de representar os gunners já na próxima temporada.

"Estou super entusiasmada para começar. Estou preparada física e mentalmente para contribuir na conquista de títulos. Sinto que este clube [Arsenal] tem tudo para competir pelos mais importantes troféus. Quero avançar para o próximo nível e marcar golos aqui", afirmou, em declarações citadas no site dos londrinos.

Jonas Eidevall, treinador da equipa, partilha do entusiasmo da avançada e está satisfeito com o reforço: "Cloé já provou ser uma atacante eficaz. Estou ansioso por trabalhar com ela, vai adicionar uma dimensão diferente ao nosso ataque", atirou. Ideia que é também compartilhada por Clare Wheatley, diretora desportiva do conjunto feminino do Arsenal: "Os seus registos são impressionantes. Tenho a certeza que os nossos adeptos vão gostar de a ver de vermelho e branco".

Em 2022/2023, Cloe realizou 47 partidas, marcou 35 golos e somou 19 assistências.