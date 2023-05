Cloé Lacasse: «Quando representas o Benfica tens de querer ganhar títulos e conquistar tudo»

Uma das principais figuras do plantel do Benfica, a canadiana Cloé Lacasse sublinhou, em declarações no relvado do Complexo Desportivo de Valadares, onde as águias celebraram o tricampeonato, a obrigação do clube e a fome da equipa em conquistar cada vez mais títulos, tendo também realçado que esta foi a sua melhor época em termos estatísticos."Quando vestes a camisola do Benfica, sabes que estás aqui para ganhar títulos. É isso que esperam de nós. Queremos ganhar e queremos conquistar tudo. Fizemos por merecer o direito de ganhar todos os títulos. Realisticamente, temos de continuar a crescer, porque ninguém é perfeito.""Não acho que exista um momento-chave. Penso que são mais importantes os pequenos momentos, que as pessoas não veem, todos os dias, a forma como treinamos e competimos entre nós. Dentro e fora de campo queremos o melhor para todas. Hoje foi um jogo difícil, tivemos de trabalhar durante os 90 minutos, demonstrámos o que queríamos alcançar esta temporada e o que queremos alcançar no futuro.""Foi uma grande temporada. Estatisticamente foi a minha melhor, mas queremos continuar a melhorar e alcançar ainda mais.""Quando representas o Benfica tens de querer ganhar títulos e conquistar tudo. Temos os melhores adeptos de Portugal e eles vêm aos nossos jogos à espera de vitórias, portanto também temos de ter essa exigência.""Sabemos o que temos de melhorar e queremos alcançar ainda mais na próxima época."