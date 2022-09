Cloé Lacasse: «Queremos continuar a fazer história e a ter o apoio dos benfiquistas»

O Benfica carimbou a segunda presença na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, depois de garantir a qualificação, no prolongamento, diante do Rangers. Cloé Lacasse fez o 1-1, já no tempo extra, e era uma jogadora feliz com o desfecho final."Na primeira parte tivemos todo o controlo do jogo, dominámos, mas o futebol pode ser cruel. Foram para a segunda parte e marcaram. Tínhamo de lutar mais perante este tipo de apoio que tivemos. Sabíamos que iríamos sair com a vitória", frisou a canadiana à BTV, apontando ao futuro."Estamos orgulhosas. Somos uma equipa jovem. Queremos continuar a fazer história e a continuar a ter o apoio dos benfiquistas, continuando a progredir", vincou a dianteira das águias.