Conselho de Disciplina da FPF cria equipa especial para se dedicar a denúncias de assédio

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol criou uma equipa especial, com caráter de urgência, para se debruçar sobre os processos instaurados na sequência das denúncias de assédio.Esta equipa de trabalho será constituída pelos membros do Conselho de Disciplina, presidido por Cláudia Santos, assim como por membro Comissão de Instrução Disciplinar da FPF.Refira-se que o CD da FPF instarou um processo disciplinar urgente a Miguel Afonso, treinador da equipa feminina do Famalicão, e suspendeu-o preventivamente do exercício de funções no seguimento das acusações de assédio sexual por várias ex-futebolistas que orientou no Rio Ave.