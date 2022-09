Conselho de Disciplina instaura processo disciplinar ao diretor desportivo do Famalicão

O Conselho de Disciplina da FPF decidiu instaurar um processo disciplinar contra Samuel Costa, diretor desportivo da equipa feminina do Famalicão, na sequência de uma denúncia. O CD da FPF irá ainda instaurar um processo de averiguações no âmbito de outras denúncias de assédio recebidas, mas que não tiveram os denunciados identificados.De acordo com a SIC, as denúncias terão sido apresentadas ao Sindicato dos Jogadores e à FPF, levando posteriormente o CD da FPF a avançar para o tal processo disciplinar. Ainda segundo aquela emissora, os factos em causa remontam ao período entre 2019 e 2021, quando Samuel Costa estava no V. Guimarães. "O clube saberia das acusações, mas só agora tomou medidas: diz que contactou as jogadoras e incentivou-as a fazer queixa", escreve a SIC no artigo publicado no seu site.Este é já o segundo caso de assédio no futebol feminino no espaço de poucas horas, depois de também Miguel Afonso, o atual técnico dos famalicenses, ter sido também denunciado por antigas jogadoras por si orientadas no Rio Ave.