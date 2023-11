Da "decisão chocante" ao "fomos roubadas": treinadora do Chelsea furiosa com arbitragem do jogo com o Real

Así fue la acción del penalti sobre Athenea del Castillo ¿Qué os parece? pic.twitter.com/YEA7WYL8XN — DAZN España (@DAZN_ES) November 15, 2023

Emma Hayes, treinadora da equipa feminina de futebol do Chelsea, não poupou nas críticas à arbitragem do jogo com o Real Madrid, a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Em declarações no final do jogo realizado na última noite no Estádio Alfredo Di Stéfano, a técnica inglesa de 47 anos mostrou-se profundamente desagradada com a atuação da equipa de arbitragem, que acabou por ter influência no resultado final (2-2) após assinalar, à entrada para os minutos finais,"Quando estava 2-1, surge uma decisão chocante por parte da equipa de arbitragem. Nunca deveria ter sido assinalado penálti porque, a existir, a falta é fora da área. E depois, já no final, marcámos aquele que seria o golo da vitória mas... não posso dizer muito mais", começou por dizer a treinadora do Chelsea, em declarações aos canais oficiais do clube londrino, aumentando, de seguida, o tom das suas críticas: "Fomos roubadas num jogo que deveria ter acabado 3-1. O que eu vejo desde o banco é que a falta para penálti acontece fora da área. É-me muito difícil acreditar que eles não tenham visto isso. É doloroso."