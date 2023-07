Dani Neuhaus troca o Famalicão pelo PAOK

A guarda-redes Dani Neuhaus transferiu-se para o PAOK. Depois de duas temporadas no Famalicão, a guardiã, de 30 anos, irá vestir a camisola do campeão grego. A brasileira já se encontra na Grécia e assinou um vínculo contratual válido por uma temporada, depois de ter terminado a sua ligação com as famalicenses.Depois de passagens por Benfica e Famalicão, irá agora abraçar um novo desafio. No currículo, Dani Neuhaus conta com um campeonato português, uma Supertaça, duas Taças de Portugal e uma Taça da Liga, para além de ter conquistado o principal campeonato do Brasil, ao serviço do Santos.