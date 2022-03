Daniel Marques é o novo treinador do Torreense

O Torreense chegou a acordo com Daniel Marques para este assumir o comando técnico da equipa de futebol feminino. O treinador, de XX anos, chega proveniente do Amora (Liga 3), clube onde desempenhava funções de treinador-adjunto.O técnico é o sucessor de Tomás Tengarrinha, que rescindiu com a equipa do Oeste na passada terça-feira.Com passagens por Santa Teresa (Espanha) e Sporting, esta é a terceira experiência de Daniel Marques em equipas femininas, a primeira como treinador principal.Joana Tilly também chega para ser treinadora-adjunta, enquanto Eduardo Cláudio assumirá as funções de analista.