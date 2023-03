«Dar uma melhor imagem»: Mariana Cabral assume objetivo para o dérbi com o Benfica

O Sporting tem, amanhã, a última oportunidade para derrotar o Benfica nesta época, naquele que será o sexto dérbi da temporada. As leoas saíram derrotadas nos cinco anteriores duelos com as rivais e voltam ao Estádio da Luz para "dar uma melhor imagem" do que a deixada na Taça de Portugal (0-5). "Obviamente que sabemos porque perdemos", assumiu ontem Mariana Cabral, em Alcochete, antes de prosseguir: "Seria mau se não soubéssemos. Sabemos o que temos de fazer para melhorar e evoluir."

Jogar na Luz, porém, torna o jogo "muito diferente", como assume a técnica de 35 anos, reconhecendo que as leoas entraram "muito ansiosas devido ao ambiente", mas agora "já têm essa experiência" e podem "fazer melhor". "O Estádio da Luz é diferente, pela sua imponência, não é um estádio onde as jogadoras estejam habituadas a jogar, mas é mais uma questão psicológica do que técnica ou tática. Temos de estar preparadas para jogar em qualquer lado e a verdade é que o futebol feminino merece estar nos melhores palcos." O nervosismo inicial, nas partidas anteriores, é justificado pelo facto de o Sporting ter "a média de idades mais baixa da Liga BPI", o que leva Mariana Cabral a perspetivar que "os frutos vão chegar mais à frente". "As dores de crescimento fazem parte, mas sabemos que o futuro vai ser melhor. As coisas não são tão rápidas como gostaríamos, mas estamos preparadas e queremos dar uma melhor imagem, mais eficaz", reforçou.





E se a treinadora lembrou que o Sporting tem muitas jogadoras que "precisam de crescer", Joana Martins, de 22 anos, frisou que "a experiência não tem só a ver com a idade". "As jogadoras jovens também podem mostrar experiência e maturidade dentro de campo. Claro que o nosso plantel é jovem, o Sporting tem esse ADN de apostar na formação. Nós sabemos isso, sabemos das dificuldades que uma equipa como o Benfica nos pode criar e estamos preparadas para encarar o jogo de igual para igual", atirou a médio leonina. O campeonato, reconheceu, "está difícil" para o Sporting, mas isso, "vendo as coisas de outra maneira", até pode significar que "a pressão está no lado do Benfica". "Vamos entrar de forma tranquila e o jogo pode cair para o nosso lado também", assumiu.