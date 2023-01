Depois de Valéria, Benfica fica sem Daniela Silva por nove meses

O Benfica anunciou esta quinta-feira nova baixa prolongada: depois de Valéria Cantuário , foi a vez de Daniela Silva ficar entregue ao departamento médico por nove meses.A ala esquerda de 23 anos sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, no jogo de domingo, com o Amora, e tem previsto um período de paragem nunca inferior a nove meses.Dani, que já representou Albergaria e Famalicão, leva 971 minutos repartidos por 19 jogos, com um golo e duas assistências.