Dérbi entre Benfica e Sporting bate recorde de assistência em jogos femininos oficiais em Portugal

O Benfica abriu as bancadas do Estádio da Luz e os adeptos disseram presente. Este sábado, num dérbi diante do Sporting , das meias-finais da Taça de Portugal, mais de 15 mil fãs (15032, para sermos mais exatos) estiveram nas bancadas, o que representa um novo recorde de assistência num jogo feminino oficial, superando os 14221 que estiveram no dérbi da época passada, em maio (também no Estádio da Luz).O recorde de sempre, ainda assim, continua a pertencer a um outro encontro, no caso uma partida de caráter beneficente, também entre Benfica e Sporting, que em 2019 levou 15204 adeptos ao Estádio do Restelo, em Lisboa.