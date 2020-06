«Devastador e vergonhoso»: jogadoras em protesto contra teto salarial

São centenas as jogadoras portuguesas que já se manifestaram contra o estabelecimento de um teto salarial. A iniciativa "Futebol sem Género" surge na sequência da decisão anunciada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de decretar a entrada em vigor de um limite salarial de 550 mil euros nos plantéis da Liga BPI na próxima temporada.





Ágata Filipa, jogadora do Sp. Braga, sublinhou mesmo que é "devastador e vergonhoso em pleno século XXI ter que lutar contra a criação de um teto salarial"."Lutei anos para fazer o que mais amo, para jogar futebol, para evoluir cada vez mais, numa luta de gerações.Contra toda a discriminação, contra todo o preconceito, eu lutei para chegar onde estou.É devastador e vergonhoso, em pleno século XXI, ter que lutar contra a criação de um teto salarial no futebol feminino em Portugal", escreveu no Instagram.