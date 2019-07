Dolores Silva regressa ao Sp. Braga

A internacional portuguesa Dolores Silva está de regresso ao Sp. Braga, depois de uma época no Atlético Madrid, informou esta quarta-feira o campeão nacional de futebol feminino."Dolores Silva reforça a equipa feminina do Sp. Braga. A internacional portuguesa, de 27 anos, é uma das referências do futebol feminino português e está de regresso ao conjunto arsenalista", refere o clube no site oficial.A jogadora esteve no Sp. Braga na época de 2017/18, após a qual saiu para o Atlético Madrid, clube em que se sagrou campeã espanhola."Senti necessidade de voltar a casa e acho que este é o momento mais indicado para o fazer. Estou muito feliz com esta decisão", disse a internacional lusa, em declarações ao site do Sp. Braga.Dolores Silva, jogadora com 112 internacionalizações e que pode alinhar como defesa esquerdo ou médio, fez boa parte da carreira no 1.º de Dezembro, no qual esteve sete épocas, antes de jogar na Liga alemã, no Duisburgo e no USV Jena.O Sporting de Braga conseguiu na última época o seu primeiro título de campeão no futebol feminino, três anos após a estreia na competição, ficando à frente do Sporting, que entrou na Liga no mesmo ano, em 2016, e foi duas vezes bicampeão.A próxima época do futebol feminino contará também com o Benfica no principal escalão, depois de as águias terem garantido a subida no ano de estreia, em que começaram na segunda divisão.