Equipa feminina do Benfica dá o mote: «De certeza que também vão ser campeões. Queremos festejar com eles»

Carole Costa, defesa do Benfica que acabou de se sagrar campeã nacional pelas águias, acredita que os homens vão seguir o exemplo das mulheres e conquistar também o troféu que todos os adeptos desejam. "De certeza que eles também vão ser campeões. Queremos muito festejar com eles", disse a internacional portuguesa.A jogadora falou à margem de um evento na Mega Store do Benfica no Estádio da Luz. Todo o plantel das novas tricampeãs esteve numa sessão de autógrafos muito concorrida. Duas horas antes da sessão já havia adeptos a formarem fila.falou com um dos primeiros da longa fila. "Cheguei mais ou menos duas horas antes e ainda não estava ninguém mas depois começou a formar-se a fila. Queria ser um dos primeiros porque quem fica para o fim entra quando elas já estão cansadas de tanto assinar", explicou-nos o benfiquista Filipe.A iniciativa durou quase duas horas e meia e passaram pela loja do Benfica mais de mil adeptos. A nenhum foi negado um autógrafo ou uma foto. As jogadoras revelaram ser campeãs também da simpatia e responderam a todos quase sem interrupções, só algumas fizeram pausas para falarem com os jornalistas.A defesa Carole Costa, de 33 anos, foi a primeira. "Não esperava tanta gente, mas é muito bom sentir este apoio dos nossos adeptos, é por eles que estamos aqui... Foi uma época quase perfeita, infelizmente faltou a Taça de Portugal, vamos tentar conquistar no próximo ano", resumiu.Beatriz Nogueira, uma das mais novas, estava radiante. "É um orgulho estar a aprender com elas, com todas, não consigo isolar uma, são todas importantes. A nossa época dá fome para continuarmos a vencer na próxima, de preferência chegando mais longe na Champions", disse a avançada de 19 anos, um dos rostos da próxima fornada de craques. "Esta geração é muito forte, aprende muito rápido e é bom ver que o Benfica aposta em nós", explicou.Por último, Ana Vitória, médio de 23 anos está no projeto desde o início e já soma 11 títulos com o Benfica. "Isto sabe muito bem, é a realização de sonhos. Estou cá desde o início e desde logo sabíamos o que queríamos. Sinto-me muito honrada por estar aqui desde essa altura e para o ano queremos o que faltou esta época, a Taça de Portugal", garantiu.