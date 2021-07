Equipa feminina do Sp. Braga arranca época com "ambição e desejo" de conquistar títulos

A equipa de futebol feminino do Sp. Braga voltou esta sexta-feira aos trabalhos, começando a preparação da temporada 2021/22, com exames médicos e testes físicos, com o treinador João Marques a ver "muita vontade" no plantel.

"Estou a sentir uma equipa com muita motivação de começar os trabalhos. Vejo as jogadoras com muita vontade de demonstrar as suas qualidades", explicou, citado pelo clube em comunicado.

De regresso a casa, após passagens por Benfica e Famalicão, o técnico disse ter sido "muito feliz" no emblema minhoto e mostrou-se ambicioso de honrar o legado de "clube grande" dos guerreiros.

"Vamos com muita ambição e desejo de trazer títulos para este clube", declarou.

Já Laura Luís está "bastante entusiasmada", revelou, e entre reforços e membros mais experientes, como a internacional portuguesa, a caminho da quinta época nos arsenalistas, os trabalhos regressam para caminhar para o "projeto, vencer todos os jogos".

"Todos esperam um Sporting de Braga forte", rematou.

O primeiro treino da equipa vice-campeã nacional está marcado para quarta-feira, pelas 10:00, no Campo da Ponte.