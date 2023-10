Erro informático impede jogadora de chegar à internacionalização n.º 100 por Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Irene Paredes podia ter alcançado esta terça-feira uma marca histórica pela seleção feminina espanhola, mas um erro caricato acabou por tirar essa possibilidade à defesa do Barcelona. De acordo com a imprensa espanhola, que cita fonte da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), a jogadora estava disponível para ir a jogo esta tarde frente à Suíça, para a Liga das Nações, mas acabou por ficar de fora da convocatória devido a um erro informático no momento em que a lista de eleitas foi enviada para a UEFA. Entretanto, a 'Marca' informa que a RFEF já apresentou uma reclamação pelo sucedido.

Com 99 jogos oficiais por Espanha, Irene Paredes sonhava hoje chegar à partida número 100, fasquia até ao momento alcançada por apenas duas jogadoras: Alexia Putellas e Jenni Hermoso.

A ausência da defesa-central acabou por não ter impacto na partida de hoje, uma vez que a Espanha goleou por 7-1, num jogo em que a recém-coroada Bola de Ouro feminina, Aitana Bonmatí, foi titular (saiu aos 76 minutos).

Ao que tudo indica, Irene Paredes terá de esperar até ao próximo dia 1 de dezembro, altura em que a Espanha recebe a Itália para a Liga das Nações feminina, para atingir a marca dos 100 jogos pelo seu país.