Escândalo na Champions feminina: falta fora de área vira penálti no Real Madrid-Chelsea

Así fue la acción del penalti sobre Athenea del Castillo ¿Qué os parece? pic.twitter.com/YEA7WYL8XN November 15, 2023

O arranque do Real Madrid e Chelsea na atual edição da Liga dos Campeões feminina ficou marcado por um lance polémico. Ao minuto 78, numa altura em que os blues venciam por 2-1, a árbitra dinamarquesa Frida Klarlund assinalou um polémico penálti, após uma falta de Fleming sobre Athenea. Contudo, como é possível observar através da transmissão televisiva do jogo, a carga da ala do Chelsea sobre a avançada do Real Madrid aconteceu fora da grande área dos blues e não no interior. Um erro crasso da equipa de arbitragem, num jogo sem o auxílio do VAR - só será introduzido na Liga dos Campeões feminina a partir da próxima época -, que acabou por ter influência no resultado final (2-2).