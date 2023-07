Escândalo na seleção feminina da Zâmbia: «É normal o treinador dormir com as jogadoras»

A seleção feminina da Zâmbia, que vai disputar já este mês o Mundial na Austrália e na Nova Zelândia, está mergulhada num escâdalo, com o selecionador do país, Bruce Mwape, acusado de conduta sexual inapropriada, segundo revela o jornal inglês 'The Guardian'.A FIFA, ainda de acordo com o diário britânico, tem conhecimento destas acusações e espera que a investigação iniciada em setembro do ano passado, que tem como alvos Mwape e o selecionador de sub-17 do país, Kaluba Kangwa, siga o seu curso."Se ele [Mwape ] quer dormir com alguém, tens de dizer que sim. É normal o treinador dormir com as jogadoras da nossa equipa", contou uma futebolista ao 'The Guardian'.Outra pessoa muito próxima da seleção revelou que as jogadoras estão a receber ameaças por parte do selecionador. "Estão a ser ameaçadas com ações punitivas se se atreverem a dizer alguma coisa. A federação faz vista grossa porque elas têm tido bons resultados. É a forma de mostrarem ao público e às autoridades o êxito e a boa imagem. Mas por trás o cenário é muito feio."Adrian Kashala, secretário geral da federação da Zâmbia, emitiu um comunicado a falar do assunto: "Embora não tenhamos registo de qualquer queixa oficial sobre as acusações, consideramos que são muito graves e iniciámos uma investigação sobre o assunto", explicou.A Zâmbia integra o Grupo C do Mundial, juntamente com a Costa Rica, o Japão e a Espanha. Na última sexta-feira a equipa derrotou a Alemanha, por 3-2, num encontro particular.