Estádio Municipal acolhe jogo do Sp. Braga com o Albergaria

A equipa feminina do Sp. Braga vai encerrar a campanha da Liga BPI no próximo domingo, com uma receção ao Albergaria agendada para as 14h30. Será o derradeiro encontro das guerreiras antes da final da Taça de Portugal, com o Famalicão, e terá honras de... Estádio Municipal!As guerreiras vão, então, medir forças com o Albergaria na Pedreira, o que não acontece desde setembro de 2019 e esta será mesmo a estreia em jogos da Liga BPI. E a entrada será gratuita para os adeptos, com uma fan zone aberta a partir das 12 horas."O SC Braga pretende, numa verdadeira tarde de festa do futebol feminino, valorizar e promover todo o trabalho desenvolvido por todas as equipas do Clube ao longo da época 2022/23, com as equipas de formação a desfilarem no intervalo da partida", refere o clube, em nota divulgada no site.