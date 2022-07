Euro'2022: Inglaterra consegue reviravolta diante da Espanha e garante vaga nas 'meias'

A seleção inglesa feminina de futebol venceu esta quarta-feira a congénere espanhola, por 2-1, após prolongamento, e qualificou-se para as meias-finais do Campeonato da Europa, do qual é anfitriã.

A equipa espanhola adiantou-se no marcador, aos 54 minutos, por Esther González Rodriguez, com um remate à meia volta, numa assistênciade Athenea del Castillo, que tinha entrado após o intervalo a render Marta Cardona, após uma incursão pelo flanco direito.

Este golo fez justiça no resultado, visto que a seleção espanhola foi sempre melhor em termos coletivos, pela gestão que fez da bola, por ter sido sempre mais perigosa, e o golo reforçou ainda mais a confiança da equipa, que desperdiçou duas boas oportunidades de resolver a partida em definitivo.

No entanto, a Inglaterra não atirou a toalha ao chão e a pressão que exerceu no último quarto de hora deu os seus frutos ao minuto 84, quando a centrocampista do Manchester United Ela Toone, que tinha sido lançada em campo aos 58 minutos, a render Ellen White, restabeleceu o empate, após assistência de cabeça de Alessia Russo, e forçou o prolongamento.

A Inglaterra, com a vantagem anímica do golo e com o seu maior poder atlético, foi claramente superior no primeiro quarto de hora, durante o qual chegou ao segundo golo, aos 96 minutos, com um potente remate de fora da área de Georgia Stanway, jogadora do Bayern Munique.

No último quarto de hora, a Espanha voltou a pegar no jogo e a pressionar, mas as inglesas baixaram as linhas e defenderam a preciso vantagem que conquistaram, apurando-se para as meias-finais da prova.

A seleção anfitriã do Euro'2022 é assim a primeira a garantir uma vaga nas meias-finais, enquanto aguarda pelo desfecho dos outros três embates dos quartos de final, que opõem a Alemanha e Áustria, na quinta-feira, a Suécia com a Bélgica, na sexta-feira, e a França e a Holanda, no sábado.